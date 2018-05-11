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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 07:16 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Spor Salonu'nda partisinin Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi'ne katılacak.

(Ankara/11.00)

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