GÜNDEM ÖZETİNE EK

- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'ni ziyaret edecek, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'na katılacak, Çankaya Köşkü'nde Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık edecek.
(Erzincan/12.00/Ankara/15.30/18.00)
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