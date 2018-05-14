GÜNDEM ÖZETİNE EK

- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'ni ziyaret edecek, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'na katılacak, Çankaya Köşkü'nde Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Erzincan/12.00/Ankara/15.30/18.00)

