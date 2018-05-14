HABER

GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 02:06 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'ni ziyaret edecek, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'na katılacak, Çankaya Köşkü'nde Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Erzincan/12.00/Ankara/15.30/18.00)

Demirtaş’tan ‘Baraj’ UyarısıDemirtaş’tan ‘Baraj’ Uyarısı
Balkondan çığlık atarak yardım istediBalkondan çığlık atarak yardım istedi
Flaş karar... Seçim sonrasına ertelendiFlaş karar... Seçim sonrasına ertelendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başbakan binali yıldırım gündem gündem özeti

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan'da iltica hakkı alan darbeci Ahmet Güzel serbest bırakıldı

Yunanistan'da iltica hakkı alan darbeci Ahmet Güzel serbest bırakıldı

Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu

Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu

İsrail'de alarm, ordu teyakkuzda: Tehdit yağdırdı

İsrail'de alarm, ordu teyakkuzda: Tehdit yağdırdı

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

MAÇ ÖZETİ | Osmanlıspor 2 - 3 Beşiktaş (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Osmanlıspor 2 - 3 Beşiktaş (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi

Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi

Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi

Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar! Uçaklar apronda çarpıştı

Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar! Uçaklar apronda çarpıştı

FETÖ'nün kritik ismi İzmir'de yakalandı

FETÖ'nün kritik ismi İzmir'de yakalandı

Ankara metrosunda şoke eden ölüm!

Ankara metrosunda şoke eden ölüm!

Balıkesir’de feci kaza: 19 yaralı

Balıkesir’de feci kaza: 19 yaralı

Nüfus müdürlüklerinde seçim yoğunluğu

Nüfus müdürlüklerinde seçim yoğunluğu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.