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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 04:56 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(Ankara/11.30)

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