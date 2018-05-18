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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 07:51 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı'da düzenlenecek "Kudüs'e Destek Mitingi" ile İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek "Olağanüstü İslam Zirvesi Konferansı"na katılacak.

(İstanbul/16.00/18.00)

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