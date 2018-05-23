GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Binali Yıldırım ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı ayrı ayrı kabul edecek, eski milletvekilleri ile iftarda bir araya gelecek.

(Ankara/14.00/15.30/20.10)

