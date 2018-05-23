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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 04:10 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Binali Yıldırım ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı ayrı ayrı kabul edecek, eski milletvekilleri ile iftarda bir araya gelecek.

(Ankara/14.00/15.30/20.10)

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı gündem gündem özeti Recep Tayyip Erdoğan

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