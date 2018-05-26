GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum İstasyon Meydanı'nda düzenlenecek mitinge katılacak, İstanbul emniyet teşkilatı mensupları ile iftar programında bir araya gelecek.

(Erzurum/14.00/İstanbul/20.32)

