GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum İstasyon Meydanı'nda düzenlenecek mitinge katılacak, İstanbul emniyet teşkilatı mensupları ile iftar programında bir araya gelecek.
(Erzurum/14.00/İstanbul/20.32)
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