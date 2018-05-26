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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 07:36 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum İstasyon Meydanı'nda düzenlenecek mitinge katılacak, İstanbul emniyet teşkilatı mensupları ile iftar programında bir araya gelecek.

(Erzurum/14.00/İstanbul/20.32)

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GÜNDEM ÖZETİNE EK

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