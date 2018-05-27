GÜNDEM ÖZETİNE EK

- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Isparta Hükümet Meydanı'nda ve Balıkesir Stadyumu'nda düzenlenecek mitinglere katılacak.
(Isparta/14.00/Balıkesir/17.00)
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