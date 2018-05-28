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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 02:37 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Bakanlar Kurulu üyeleriyle iftarda bir araya gelecek.

(Ankara/20.15)

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