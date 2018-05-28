GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akhisar Stadyumu'nda düzenlenecek mitingde halka hitap edecek.
(Manisa/16.00)
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