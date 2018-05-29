GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Başbakan Binali Yıldırım, Siirt Kent Meydanı'nda halka hitap ederek Valiliği ziyaret edecek, Şırnak Adliye Meydanı'nda düzenlenecek mitinge katılacak ve Valiliğe ziyarette bulunacak.
(Siirt/14.00/15.45/Şırnak/17.00/18.30)
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