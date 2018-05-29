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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 02:58 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin aday tanıtım programına katılacak, Çorlu Heykel Meydanı'nda düzenlenecek mitingde halka hitap edecek.

- Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 29 Mayıs İstanbul'un Fethi Özel Programı'na katılacak.

(İstanbul/13.00/Tekirdağ/17.00/İstanbul/20.34)

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