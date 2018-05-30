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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 07:50 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek MGK Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/15.30)

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali Yıldırım gündem

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