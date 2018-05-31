HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 02:13 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

- Malatya'da düzenlenecek mitingde vatandaşlara hitap edecek Erdoğan, TESK esnaf iftarına katılacak.

(Ankara/14.00/Malatya/17.00/19.50)

2- Başbakan Binali Yıldırım, Atatürk Meydanı'nda düzenlenecek mitingde konuşacak, valiliği ziyaret ederek STK temsilcileriyle buluşacak.

- Yıldırım, Büyükşehir Belediyesini ziyaretinin ardından Ünye sahil şeridinde vatandaşlarla iftar yapacak.

(Giresun/14.00/15.45/16.15 Ordu/17.30/20.03)

PARTNERBunu neden kendine yaptın! Güzel isim şaşkına çevirdiBunu neden kendine yaptın! Güzel isim şaşkına çevirdi
Okmeydanı'nda silahlı kavga: 1 yaralıOkmeydanı'nda silahlı kavga: 1 yaralı
Muharrem İnce'nin gündeme getirdiği kitapta rekor artış!Muharrem İnce'nin gündeme getirdiği kitapta rekor artış!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gündem

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan FOX TV'de Fatih Portakal'ın konuğu oldu

HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan FOX TV'de Fatih Portakal'ın konuğu oldu

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Mehmet Akif Alakurt: 'Bu fotoğraf Adanalı gibi saçma diziyi izleyenlere gelsin!'

Mehmet Akif Alakurt: 'Bu fotoğraf Adanalı gibi saçma diziyi izleyenlere gelsin!'

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da Tüysüzler Çetesi operasyonu

Ankara'da Tüysüzler Çetesi operasyonu

Milletvekili kesin aday listesi açıklandı (4)

Milletvekili kesin aday listesi açıklandı (4)

Muharrem İnce'nin gündeme getirdiği kitapta rekor artış!

Muharrem İnce'nin gündeme getirdiği kitapta rekor artış!

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Türkiye'nin baskısı sonuç verdi! NATO raporunda PYD/YPG detayı!

Türkiye'nin baskısı sonuç verdi! NATO raporunda PYD/YPG detayı!

İYİ Parti YİK üyesi Kerim Yılmaz tutuklandı

İYİ Parti YİK üyesi Kerim Yılmaz tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.