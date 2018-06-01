GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Hükümet Konağı önünde düzenlenecek mitingde halka hitap edecek, Yenikapı'da Türkiye Özel Halk Otobüsleri Birliğinin iftar programına katılacak.
(Adıyaman/15.30/İstanbul/20.36)
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