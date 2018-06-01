GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Başbakan Binali Yıldırım, Resmi Konut'ta Sudan Maliye ve Ekonomik Planlama Bakanı Mohamed Osman Suliman El Rekabi ile beraberindeki heyeti kabul edecek.

- Yıldırım, Elazığ Valiliğini ziyaret ederek 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda halka seslenecek, Batman Valiliği önünde düzenlenecek mitinge katılacak ve Valiliğe ziyarette bulunacak.

(Ankara/10.00/Elazığ/13.15/14.00/Batman/17.00/18.30)

