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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 05:15 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Başbakan Binali Yıldırım, Resmi Konut'ta Sudan Maliye ve Ekonomik Planlama Bakanı Mohamed Osman Suliman El Rekabi ile beraberindeki heyeti kabul edecek.

- Yıldırım, Elazığ Valiliğini ziyaret ederek 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda halka seslenecek, Batman Valiliği önünde düzenlenecek mitinge katılacak ve Valiliğe ziyarette bulunacak.

(Ankara/10.00/Elazığ/13.15/14.00/Batman/17.00/18.30)

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