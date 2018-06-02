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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 01:29 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Selçuklu Kültür Merkezi'nde partisinin Ankara milletvekili adayları tanıtım toplantısına katılacak.

- Yıldırım, Bolu Kent Meydanı'nda vatandaşlara seslenecek, valiliği ziyaret edecek, Düzce Anıt Park Meydanı'ndaki mitingde halka hitap edecek, valiliğe ziyarette bulunacak.

- Başbakan Yıldırım, Vahdettin Köşkü'nde medya temsilcileriyle iftarda bir araya gelecek.

(Ankara/11.00/Bolu/13.30/15.00/Düzce/16.00/17.30/İstanbul/20.35)

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Başbakan Binali Yıldırım gündem GÜNDEM ÖZETİNE EK

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