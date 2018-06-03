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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 00:34 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Kuzeykent Meydanı'nda düzenlenecek Kastamonu mitingine katılacak, Valiliği ziyaret edecek.

- Yıldırım, Kent Meydanı'ndaki Karabük mitinginde halka seslenecek, Valiliğe ziyarette bulunacak.

- Yıldırım, Wow Hotel'deki EKEV ve ERSİAD'ın iftarına katılacak.

(Kastamonu/13.00/15.00/Karabük/16.00/17.30/İstanbul/20.38)

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