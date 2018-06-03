GÜNDEM ÖZETİNE EK

- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Kuzeykent Meydanı'nda düzenlenecek Kastamonu mitingine katılacak, Valiliği ziyaret edecek.
- Yıldırım, Kent Meydanı'ndaki Karabük mitinginde halka seslenecek, Valiliğe ziyarette bulunacak.
- Yıldırım, Wow Hotel'deki EKEV ve ERSİAD'ın iftarına katılacak.
(Kastamonu/13.00/15.00/Karabük/16.00/17.30/İstanbul/20.38)
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