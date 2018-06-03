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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 06:04 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır İstasyon Caddesi'nde gerçekleşecek mitingde halka hitap edecek, TÜYAP Diyarbakır Fuar Merkezi'nde düzenlenecek iftar programına katılacak.

(Diyarbakır/16.30/19.44)

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