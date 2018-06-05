GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya ve Zonguldak mitinglerinde konuşacak, Maden İşçileriyle Dedeman Otel'de iftar yapacak, Ereğli ilçesinde vatandaşlara hitap edecek.

(Sakarya/ 14.30/Zonguldak/17.00/20.29/22.15)

