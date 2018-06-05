GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Başbakan Binali Yıldırım, Hakkari ve Van mitinglerinde halka seslenecek, iki ilin valiliklerini ziyaret edecek, 81 ilden gelen öğretmenlerle Çankaya Köşkü'nde iftara katılacak.

(Hakkari/13.00/14.30/Van/16.00/18.00/Ankara/20.21)

