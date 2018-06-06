GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Başbakan Binali Yıldırım, Ağrı Dörtyol Kavşağı'nda düzenlenecek mitinge katılarak Valiliği ziyaret edecek, Iğdır Belediye Meydanı'nda halka seslenecek ve Valiliğe ziyarette bulunacak.
- Yıldırım, TBMM'de milletvekilleri ile iftarda bir araya gelecek.
(Ağrı/13.00/14.30/Iğdır/16.00/17.30/Ankara/20.21)
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