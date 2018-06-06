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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 06:44 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla mitinginde halka hitap edecek, ATO Congresium'da Ankara Ticaret Odasının iftar programına katılacak.

(Muğla/16.00/Ankara/20.21)

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