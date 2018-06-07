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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 07:56 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarsus'ta Turizm Bölgesi ve 600 Yataklı Devlet Hastanesinin Temel Atma Töreni ile Mersin ve Hatay'da düzenlenecek mitinglere katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde muhtarlarla iftarda bir araya gelecek.

(Mersin/13.00/14.00/Hatay/17.00/Ankara/20.22)

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı gündem gündem özeti Recep Tayyip Erdoğan

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