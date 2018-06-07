GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarsus'ta Turizm Bölgesi ve 600 Yataklı Devlet Hastanesinin Temel Atma Töreni ile Mersin ve Hatay'da düzenlenecek mitinglere katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde muhtarlarla iftarda bir araya gelecek.

(Mersin/13.00/14.00/Hatay/17.00/Ankara/20.22)

