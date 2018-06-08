GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir Atatürk Bulvarı ve Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda halka seslenecek.
(Nevşehir/13.30/Kayseri/17.00)
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