GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara mitinginde halka hitap edecek, Doğu ve Güneydoğu Sivil İrade Platformu tarafından organize edilen iftar programına katılacak.
(Ankara/16.00/İstanbul/20.42)
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