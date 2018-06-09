HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 05:29 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara mitinginde halka hitap edecek, Doğu ve Güneydoğu Sivil İrade Platformu tarafından organize edilen iftar programına katılacak.

(Ankara/16.00/İstanbul/20.42)

PARTNERBu kadarına inanamadı! Arabasının değişimi şaşırttıBu kadarına inanamadı! Arabasının değişimi şaşırttı
PKK’ya üçlü kıskaç!PKK’ya üçlü kıskaç!
İBB Başkanı Uysal, metro çalışanlarıyla sahur yaptıİBB Başkanı Uysal, metro çalışanlarıyla sahur yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan GÜNDEM ÖZETİNE EK

En Çok Okunan Haberler

OHAL kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı!

OHAL kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı!

Muharrem İnce: Seçilemezsem siyaseti bırakırım ama bir şartla...

Muharrem İnce: Seçilemezsem siyaseti bırakırım ama bir şartla...

Nur Yerlitaş: Şerefsizim olmadım

Nur Yerlitaş: Şerefsizim olmadım

Emekliler bayram ikramiyesi için ATM'lere koştu

Emekliler bayram ikramiyesi için ATM'lere koştu

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Bülent Arınç'tan Habertürk TV'de FETÖ eleştirilerine yanıt: Yerine girmiş zaten, bir yere koymaya gerek yok

Bülent Arınç'tan Habertürk TV'de FETÖ eleştirilerine yanıt: Yerine girmiş zaten, bir yere koymaya gerek yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erzurum'da sahur vaktinde terör operasyonu!

Erzurum'da sahur vaktinde terör operasyonu!

PKK’ya üçlü kıskaç!

PKK’ya üçlü kıskaç!

Mecidiyeköy Mahmutbey Metro inşaatı ne zaman bitecek? Mevlüt Uysal açıkladı

Mecidiyeköy Mahmutbey Metro inşaatı ne zaman bitecek? Mevlüt Uysal açıkladı

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan Yıldırım NTV canlı yayınında açıkladı: Askerlik konseptini sıfırdan ele almak gerekiyor

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan Yıldırım NTV canlı yayınında açıkladı: Askerlik konseptini sıfırdan ele almak gerekiyor

Bülent Arınç'tan Habertürk TV'de FETÖ eleştirilerine yanıt: Yerine girmiş zaten, bir yere koymaya gerek yok

Bülent Arınç'tan Habertürk TV'de FETÖ eleştirilerine yanıt: Yerine girmiş zaten, bir yere koymaya gerek yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.