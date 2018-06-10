HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 02:10 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli ve Kocaeli mitinglerinde halka seslenecek, İstanbul Valiliği tarafından organize edilen iftar programına katılacak.

(Denizli/14.00/Kocaeli/17.30/İstanbul/20.42)

PARTNER'Sabırsızlıkla boşanmayı bekliyorum''Sabırsızlıkla boşanmayı bekliyorum'
Cumhurbaşkanı Erdoğan iftar programında konuştu-Ek fotoğraflarCumhurbaşkanı Erdoğan iftar programında konuştu-Ek fotoğraflar
Dar gelirli 1101 kişi ev sahibi olduDar gelirli 1101 kişi ev sahibi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan GÜNDEM ÖZETİNE EK

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den canlı yayında NTV sunucusuna miting tepkisi

Muharrem İnce'den canlı yayında NTV sunucusuna miting tepkisi

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Samsun'da dehşete düşüren kaza! Uzman çavuş havada defalarca takla attı!

Samsun'da dehşete düşüren kaza! Uzman çavuş havada defalarca takla attı!

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara mitinginde toplam 6 tane prompter kullanıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara mitinginde toplam 6 tane prompter kullanıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Resimli Kadir Gecesi mesajları 2018 - Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi için güncel kandil mesajları

Resimli Kadir Gecesi mesajları 2018 - Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi için güncel kandil mesajları

Pelin Batu isyan etti: Twitter’daki o hesap benim değil!

Pelin Batu isyan etti: Twitter’daki o hesap benim değil!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya'ya ateş püskürdü: Dünyayı bir Haçlı-Hilal savaşına götürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya'ya ateş püskürdü: Dünyayı bir Haçlı-Hilal savaşına götürüyor

Diyarbakır'da çatışmada ağır yaralanan Uzman Çavuş Uğur Sağlam tedavi gördüğü GATA'da şehit oldu

Diyarbakır'da çatışmada ağır yaralanan Uzman Çavuş Uğur Sağlam tedavi gördüğü GATA'da şehit oldu

Manisa'da 29 FETÖ'cü itirafçı oldu! TSK yapılanması çorap söküğü gibi çözülüyor!

Manisa'da 29 FETÖ'cü itirafçı oldu! TSK yapılanması çorap söküğü gibi çözülüyor!

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? AK Partili Hamza Dağ tarih verdi!

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? AK Partili Hamza Dağ tarih verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.