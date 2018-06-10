GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli ve Kocaeli mitinglerinde halka seslenecek, İstanbul Valiliği tarafından organize edilen iftar programına katılacak.
(Denizli/14.00/Kocaeli/17.30/İstanbul/20.42)
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