HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 01:04 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Başbakan Binali Yıldırım, TÜSİAD üyeleri ile Dolmabahçe ofisinde bir araya gelecek, WOW Hotel'de KOSTER AŞ projesi sözleşmesi imza törenine katılacak, Uşak mitinginde konuşacak, Uşak Valiliğini ziyaret edecek, Sabuncubeli Tüneli ve yapımı tamamlanan diğer tesislerin açılışı ile bazı tesislerin temel atma töreninde bulunacak. (İstanbul/11.00/13.30/Uşak/16.00/17.30/İzmir/19.00)

PARTNERHiçbir şey olmamış gibi!Hiçbir şey olmamış gibi!
Adıyaman'da Kadir Gecesi camiler dolduAdıyaman'da Kadir Gecesi camiler doldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Demirören ailesine taziye ziyaretinde bulunduCumhurbaşkanı Erdoğan Demirören ailesine taziye ziyaretinde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gündem

En Çok Okunan Haberler

Ebru Polat: Erkeğin önce poposuna bakarım

Ebru Polat: Erkeğin önce poposuna bakarım

Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'nın uyuşturucu davasında gerekçeli karar

Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'nın uyuşturucu davasında gerekçeli karar

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran seçimlerine günler kala İYİ Partili vekil adayından olay iddia: AK Parti seçmene para dağıtıyor

24 Haziran seçimlerine günler kala İYİ Partili vekil adayından olay iddia: AK Parti seçmene para dağıtıyor

Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin mitingindeki slogana çok sert tepki: Terbiyesiz! Yazıklar olsun

Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin mitingindeki slogana çok sert tepki: Terbiyesiz! Yazıklar olsun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan '10 Bin Hatim 100 Bin Dua' programında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan '10 Bin Hatim 100 Bin Dua' programında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirören ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirören ailesine taziye ziyareti

Son dakika! Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Yeni bir darbe hazırlığı mı var? Bahçeli uyardı!

Yeni bir darbe hazırlığı mı var? Bahçeli uyardı!

2018 Kadir gecesi: Kısa Kadir Gecesi mesajları, Uzun Kadir Gecesi Mesajları ve resimli Kadir gecesi mesajları

2018 Kadir gecesi: Kısa Kadir Gecesi mesajları, Uzun Kadir Gecesi Mesajları ve resimli Kadir gecesi mesajları

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.