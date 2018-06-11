GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Başbakan Binali Yıldırım, TÜSİAD üyeleri ile Dolmabahçe ofisinde bir araya gelecek, WOW Hotel'de KOSTER AŞ projesi sözleşmesi imza törenine katılacak, Uşak mitinginde konuşacak, Uşak Valiliğini ziyaret edecek, Sabuncubeli Tüneli ve yapımı tamamlanan diğer tesislerin açılışı ile bazı tesislerin temel atma töreninde bulunacak. (İstanbul/11.00/13.30/Uşak/16.00/17.30/İzmir/19.00)

