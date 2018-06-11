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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 05:21 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Niğde Belediye Meydanı ile Bursa Atatürk Stadyumu'nda halka seslenecek, Atıcılar Atletizm Sahası'nda düzenlenecek iftar programına katılacak.

(Niğde/13.30/Bursa/16.30/20.40)

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