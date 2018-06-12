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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 02:19 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Başbakan Binali Yıldırım, Kaya Termal Otel'de Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile görüşecek, İzmir Teknoloji Üssü Lansmanı İmza Töreni'ne iştirak edecek.

- Yıldırım, Çankırı Belediye Meydanı'nda düzenlenecek mitinge katılarak Valiliği ziyaret edecek, Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda halka seslenecek ve Valiliğe ziyarette bulunacak, Amasya'da Ferhat Tüneli'nin açılışına ve iftar programına katılacak.

(İzmir/10.00/12.30/Çankırı/15.00/16.00/Kırıkkale/17.00/18.00/Amasya/19.00)

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