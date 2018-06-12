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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 06:41 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Vilayet Meydanı'nda halka seslenecek, Seyitgazi ilçesi Aksaklı Mahallesi'nde Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) açılış töreni ile Eskişehir Tasigo Hotel'de düzenlenecek iftar programına katılacak.

(Eskişehir/14.00/17.30/20.33)

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı gündem gündem özeti Recep Tayyip Erdoğan

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