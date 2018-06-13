GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Meydan Parkı'nda halka hitap edecek, Ovit Tüneli Açılış Töreni'ne ve Rize Valiliği önünde düzenlenecek mitinge katılacak, AK Parti Rize İl Başkanlığı tarafından organize edilen iftar programına iştirak edecek.

(Trabzon/13.30/Rize/15.00/17.00/20.00)

