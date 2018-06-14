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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 01:48 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Başbakan Binali Yıldırım, Sultanbeyli Kent Meydanı'nda düzenlenecek mitinge katılacak, Sancaktepe Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde kanaat önderleri ve STK temsilcileri ile buluşacak, Çekmeköy Taşdelen Caddesi ile Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde halka seslenecek ve iftar programında vatandaşlarla bir araya gelecek.

(İstanbul/13.30/15.30/17.30/19.30)

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