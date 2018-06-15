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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 05:32 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Başbakan Binali Yıldırım, Seyit Rıza Meydanı'nda düzenlenecek mitinge katılacak.

(Tunceli/17.00)

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Başbakan Binali Yıldırım GÜNDEM ÖZETİNE EK

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