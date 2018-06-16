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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 01:13 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Başbakan Binali Yıldırım, Tokat ve Sivas'ta düzenlenecek mitinglere katılacak. Yıldırım, Wow Otel'de Alevi Kanaat Önderleri ile bayramlaşacak.

(Tokat/13.00/Sivas/16.00/İstanbul/20.00)

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Başbakan Binali Yıldırım

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