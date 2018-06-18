GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Başbakan Binali Yıldırım, Bağcılar'da halka hitap edecek, Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde Doğu ve Güneydoğu kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle buluşacak.

- Yıldırım, Bayraklı Sevgi Yolu'nda halka seslenecek.

(İstanbul/13.45/15.00/İzmir/20.00)

