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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 03:49 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Başbakan Binali Yıldırım, Kaya Termal Hotel'de medya temsilcileriyle kahvaltıda bir araya gelecek, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve kanaat önderleriyle ayrı ayrı toplantılarda buluşacak, Karabağlar'daki Eski İzmir Pazar Yeri'nde halka hitap edecek.

(İzmir/09.30/11.00/14.00/20.30)

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