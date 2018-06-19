GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Başbakan Binali Yıldırım, Kaya Termal Hotel'de medya temsilcileriyle kahvaltıda bir araya gelecek, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve kanaat önderleriyle ayrı ayrı toplantılarda buluşacak, Karabağlar'daki Eski İzmir Pazar Yeri'nde halka hitap edecek.

(İzmir/09.30/11.00/14.00/20.30)

