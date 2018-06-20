GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Nevali Otel arkası ile Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.

(Şanlıurfa/14.00/Mardin/17.00)

