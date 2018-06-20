HABER

GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 05:48 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Nevali Otel arkası ile Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.

(Şanlıurfa/14.00/Mardin/17.00)

PARTNERYoutube'ta para basma makinesi yaptı!Youtube'ta para basma makinesi yaptı!
Caddebostan'da otomobil taklalar attı: 1 ağır yaralıCaddebostan'da otomobil taklalar attı: 1 ağır yaralı
Kaldırıma çarpan otomobil taklalar atarak durabildi: 1 ağır yaralıKaldırıma çarpan otomobil taklalar atarak durabildi: 1 ağır yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı gündem gündem özeti Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Yavru kediye tecavüz eden sapık tutuklandı! Emsal niteliğindeki karar Türk yargı tarihinde bir ilk!

Yavru kediye tecavüz eden sapık tutuklandı! Emsal niteliğindeki karar Türk yargı tarihinde bir ilk!

ABD BM İnsan Hakları Konseyi'nden ayrıldı

ABD BM İnsan Hakları Konseyi'nden ayrıldı

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

24 Haziran seçimleri için iki kere oy kullanıp bir de Facebook'tan paylaştı

24 Haziran seçimleri için iki kere oy kullanıp bir de Facebook'tan paylaştı

Diğer Haberler
Günlük burç yorumları: 20 Haziran Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 20 Haziran Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

Yavru köpek vahşeti sonrası tutuklanan greyder operatörünün eşi: Gerçek suçluyu bulun

Yavru köpek vahşeti sonrası tutuklanan greyder operatörünün eşi: Gerçek suçluyu bulun

Kaldırıma çarpan otomobil taklalar atarak durabildi: 1 ağır yaralı

Kaldırıma çarpan otomobil taklalar atarak durabildi: 1 ağır yaralı

PKK, Kandil’de sivillerin cep telefonlarını topladı!

PKK, Kandil’de sivillerin cep telefonlarını topladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunu değiştireceğiz, lamı cimi yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunu değiştireceğiz, lamı cimi yok

Suruç'taki olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Suruç'taki olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.