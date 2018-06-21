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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 01:13 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Müftülük Meydanı ve Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.

(Kahramanmaraş/14.00/Gaziantep/17.00)

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