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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 01:27 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Başbakan Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Türkiye İhracatçılar Meclisi 25. Olağan Genel Kurulu ve 2017 İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00)

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