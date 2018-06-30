GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Başbakan Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Türkiye İhracatçılar Meclisi 25. Olağan Genel Kurulu ve 2017 İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/11.00)
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