GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile Yargıtay Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Danıştay Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ve TRT Genel Müdürlüğünü ziyaret edecek, Çankaya Köşkü'nde Başbakanlık personeliyle bir araya gelecek.

(Ankara/11.00/12.00/12.45/14.30/15.15/16.15/17.30/19.00)

