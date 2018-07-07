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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 07:13 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı ile TBMM'nin 27. dönem milletvekili ant içme törenine katılacak.

(Ankara/11.00/14.00)

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan GÜNDEM ÖZETİNE EK

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