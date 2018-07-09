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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 03:08 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda yemin edecek, ardından Anıtkabir'i ziyaret edecek.

- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni yapılacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene katılan misafirler onuruna akşam yemeği verecek ve basın açıklaması yapacak.

(TBMM/16.30/Ankara/17.15/18.00/19.30/21.30)

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