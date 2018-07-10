GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Azerbaycan'a hareket edecek.
(Ankara/09.00)
Ruhsar Pekcan bakan olduğunu havalimanında sürpriz telefonla öğrendi
Erdoğan yeni kabineyi açıkladı! İşte bakan olan isimler! Yeni bakanlar kimler oldu? (Bakanlar Kurulu 2018)
Yeni kabine belli oldu! Bakan olan Abdulhamit Gül, Mevlüt Çavuşoğlu, Süleyman Soylu ve Berat Albayrak'ın istifa etmesi gerekiyor
Ziya Selçuk kimdir? Yeni MEB Ziya Selçuk oldu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kimdir? Yeni kabinede MEB'e güçlü isim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede başkan yardımcısı Fuat Oktay oldu! Fuat Oktay kimdir? Fuat Oktay nereli?
Taşlar yerinden oynuyor! Dışişleri Bakanı istifa etti!
İsrail tehdit etti: Çok sert karşılık verilir!
Korkunç hikâye! Kız arkadaşını felç bırakıp böyle aldattı...
Sarı kız bu kez Eskişehir'de görüldü!
'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!
Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! Okey oynamaktan şüpheli çanta bile vazgeçiremedi
Okuyucu Yorumları 0 yorum