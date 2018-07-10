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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 01:57 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Azerbaycan'a hareket edecek.

(Ankara/09.00)

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