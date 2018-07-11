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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 01:01 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'de

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Karargahı'ndaki karşılama töreninde hazır bulunacak.

- Devlet ve hükümet başkanları onuruna verilecek resepsiyona katılacak Başkan Erdoğan, ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından resmi karşılama törenine iştirak edecek.

- Erdoğan, Stoltenberg eşliğinde NATO'nun tarihini ve faaliyetlerini anlatan sergiyi gezecek, Açık Hava Töreni'ne katılacak.

- Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın birinci oturumuna katılacak Erdoğan, ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

- Erdoğan, Cinquantenaire Müzesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katılacak, Kraliyet Sanat ve Tarih Müzesi gezisine iştirak edecek.

- Başkan Erdoğan, Cinquantenaire Kraliyet Sanat ve Tarih Müzesi'nde yapılacak Devlet ve Hükümet Başkanları Çalışma Yemeği Oturumu'nun ikincisine katılacak.

(Brüksel)

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