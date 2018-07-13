GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TBMM Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti 27. Başbakanı Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası Tevcih Töreni ile eski TBMM Binası'nda Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1. Toplantısı Açılış Töreni'ne katılacak.
- Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/11.30/14.00/15.00)
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