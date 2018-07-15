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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 06:33 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Camii'nde hatmi şerif merasimine ve şehit yakınları ile gazilerle yemeğe katılacak, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde halka hitap edecek.

(Ankara/13.00/14.00/İstanbul/21.00)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan GÜNDEM ÖZETİNE EK

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