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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 06:59 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'na katılacak, güven mektubu sunacak Zambiya Büyükelçisi Joseph Chilengi, Tayland Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohit ve Angola Büyükelçisi Jose Gonçalves Martins Particio'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/11.45/14.00/14.45/15.30)

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Anahtar Kelimeler:
GÜNDEM ÖZETİNE EK Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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