HABER

GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 00:55 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/15.00)

PARTNERTürkiye'nin gizli mekanları! Tüyler ürpertici...Türkiye'nin gizli mekanları! Tüyler ürpertici...
Gazi astsubaya görkemli düğünGazi astsubaya görkemli düğün
CHP'lilerin Twitter yarışı! Kılıçdaroğlu ve İnce destekçileri...CHP'lilerin Twitter yarışı! Kılıçdaroğlu ve İnce destekçileri...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı gündem gündem özeti Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Kenan Doğulu, Beren Saat'in bikinili pozunu paylaştı

Kenan Doğulu, Beren Saat'in bikinili pozunu paylaştı

Şeyma Subaşı'dan bornozlu poz

Şeyma Subaşı'dan bornozlu poz

Muharrem İnce'den canlı yayında çok tartışılacak sözler!

Muharrem İnce'den canlı yayında çok tartışılacak sözler!

Papaz Brunson’un eşi böyle görüntülendi

Papaz Brunson’un eşi böyle görüntülendi

Canan Karatay'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu

Canan Karatay'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu

AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü kalp krizi geçirdi!

AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü kalp krizi geçirdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Atatürkçü Düşünce Derneği'nin yeni Genel Başkanı belli oldu

Atatürkçü Düşünce Derneği'nin yeni Genel Başkanı belli oldu

CHP'lilerin Twitter yarışı! Kılıçdaroğlu ve İnce destekçileri...

CHP'lilerin Twitter yarışı! Kılıçdaroğlu ve İnce destekçileri...

Milli Piyango sorgula: 29 Temmuz Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Milli Piyango sorgula: 29 Temmuz Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü kalp krizi geçirdi!

AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü kalp krizi geçirdi!

Papaz Brunson’un eşi böyle görüntülendi

Papaz Brunson’un eşi böyle görüntülendi

82 yaşındaki Yusuf Topal'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme

82 yaşındaki Yusuf Topal'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.