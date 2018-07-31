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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 01:06 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.30)

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cumhurbaşkanı gündem gündem özeti Recep Tayyip Erdoğan

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