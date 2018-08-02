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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 06:10 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Yüksek Askeri Şura toplanıyor

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Yüksek Askeri Şura üyeleri Anıtkabir'i ziyaret edecek.

- Yüksek Askeri Şura, Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.

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- Başkan Erdoğan, Yüksek Askeri Şura üyelerine akşam yemeği verecek.

(Ankara/14.00/14.30/17.30)

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Anahtar Kelimeler:
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