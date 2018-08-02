GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Yüksek Askeri Şura toplanıyor
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Yüksek Askeri Şura üyeleri Anıtkabir'i ziyaret edecek.
- Yüksek Askeri Şura, Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.
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- Başkan Erdoğan, Yüksek Askeri Şura üyelerine akşam yemeği verecek.
(Ankara/14.00/14.30/17.30)
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